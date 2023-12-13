حزب الإصلاح والنهضة: الصورة المشرفة لانتخابات الرئاسة غير مسبوقة في الوطن العربي

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام ماضية، غير مسبوق بالوطن العربي وبالقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن الإقبال الكثيف من الناخبين على لجان الاقتراع والمشاركة الحزبية الفعالة ودفع الأحزاب بـ3 مرشحين يؤسس لحياة مصرية جديدة، وليس فقط لحياة حزبية جديدة.

ملايين المصريين شاركوا بالانتخابات

وأشاد «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية على شاشة «DMC»، بنزول الملايين من المصريين إلى الانتخابات بطريقة منظمة ومرتبة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الأمني وعدم وجود معوقات أمام الناخبين، جعل العملية الانتخابية في أبهى صورها كمظهر حضاري.

ملحمة تاريخية

وأردف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الأمر تخطى الانتخابات التعددية لملحمة تاريخية لكل المؤسسات والهيئات؛ للخروج بهذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أنها نقطة انطلاق بالمشروع المصري التنموي.