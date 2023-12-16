«الأوقاف» تعلن انطلاق الندوة الشهرية الكبرى.. «أحدث برامج الدعوية»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الندوة الشهرية الكبرى، التي تعد أحدث برامجها الدعوية.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنّ تلك الندوة جاءت في إطار تكثيف برامجها الدعوية والتثقيفية، وتنعقد هذه الندوة شهريا بكل محافظة عقب صلاة العشاء في اليوم الذي تحدّده المديرية.

تفاصيل الندوة

وأشارت الوزارة إلى الندوة ستقام بحضور مديرها لتتناول إحدى القضايا الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية التي تشغل أبناء هذه المحافظة بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني مع تكثيف الإعلان المسبق عنها، بالإضافة إلى حضور مدير المديرية أو أحد قياداتها الدعوية .

غرس قيم الوطنية والانتماء

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، فقد أعلنت عن انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمسجد الشهداء بالشيخ زايد بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات القافلة الدعوية بالمديرية.