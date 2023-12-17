محافظ الجيزة: لن أسمح بالتقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وسيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع محافظ الجيزة جهود مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي أسفرت عن إزالة 35 حالة بناء مخالف وتعديات بحي الهرم ومراكز منشأة القناطر والعياط والبدرشين.

إزالة 15 حالة بناء مخالف

وتابع محافظ الجيزة جهود مواجهة مخالفات البناء بحي الهرم، والتي تمكنت من إزالة 15 حالة بناء مخالف بشوارع «مكة من نصر المنوفي، الكرتون من الترابيع بمنشأة البكاري، الريحاني، شارع مسجد الرحمة من الريحاني، فتحي شرابي من المجزر الآلي، أرض الأتوسبير، تقسيم أبو كوع من المنشية، أبناء سوهاج من ترعة غطاطي».

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن الحالات التي تم إزالتها شملت صب لأعمدة وقواعد خرسانية وشدات وتعلية أدوار بالمخالفة، وتم إزالة الأدوار المخالفة والشدات الخشبية القائمة ومصادرة التشوينات التي تم ضبطها وتوقيع محاضر بالمخالفات.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 13 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، شملت أسوار ومباني ومنشآت عشوائية وجبانات وغرف بالطوب بقرى أبو غالب والمنصورية ووردان وكفر حجازي والحاجر بإجمالي مساحة حوالي 1500 متر مربع.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف بقرى الشوبك الغربي وكفر زهران بإجمالي مساحة 450 مترا، وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة 3 حالات بناء وتعد على الأراضي الزراعية بقرية البليدة.

عقوبات قانونية للمخالفين

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأي تعد على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.