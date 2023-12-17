انطلاق فعاليات برنامج الفنون التراثية للطلائع بمراكز شباب القليوبية

نظّمت الإدارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات برنامج الفنون التراثية للطلائع بمراكز شباب «كفر عابد، عزيز وبدوي»، ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

فعاليات برنامج الفنون التراثية للطلائع

أكد وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن فعاليات برنامج الفنون التراثية للطلائع تشمل إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة، بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى الطلائع، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة، وتنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، التي تهدف إلى تنمية الوعي الفني والإبداعي لدى الطلائع.

إكساب الطلائع مهارات فنية بتقنيات مختلفة

أضاف وكيل الوزارة، أن البرنامج يهدف إلى إكساب الطلائع مهارات فنية بتقنيات مختلفة، وتعريف النشء بأهمية العمل، ورعاية المواهب الفنية، وتنمية التذوق الفني والجمالي لدى الطلائع، بالإضافة إلى تشجيع وتنمية النشء، وحث الأجيال الجديدة على مواكبة النهضة الحديثة، وخلق روح المنافسة الشريفة.