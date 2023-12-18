وكيل «رياضة القليوبية» يتفقد مركزي شباب كفر تصفا وميت الدريج

أجرى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية والملاعب والمنشآت على مستوى المحافظة اليوم، وشملت مركزي شباب كفر تصفا وميت الدريج التابعين لإدارة شباب كفر شكر.

أعمال الإنشاء الجديدة بمركز كفر تصفا

وتفقد «الصبروط» أعمال الإنشاء الجديدة لملعب النجيل الصناعي بمركز شباب كفر تصفا، وإنهاء إجراءات التسليم الابتدائي للتشغيل، وشملت الجولة أيضًا، متابعة عملية الإحلال والتجديد للملعب الخماسي بمركز شباب ميت الدريج، الذي تم الانتهاء منه وتم تشغيله بالفعل.

سير العمل وانضباط العاملين

وفي هذا الصدد، أشار «الصبروط» إلى أنّ عملية المتابعة تأتي وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للوقوف على سير العمل وانضباط العاملين، وتُنفذ بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال برنامج زمني يستهدف جولات لمتابعة الأنشطة وأخرى لمتابعة الإنشاءات والمشروعات الاستثمارية، وجولات أخرى لمتابعة انضباط العاملين وضمان سير العمل على الوجه الأمثل.