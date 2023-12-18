أساتذة بجامعة العريش: الرئيس السيسي أحدث ثورة علمية بالمحافظة

قال الدكتور رائد عبد الناصر، عضو هيئة التدريس بجامعة العريش، إن ما تحقق في مجال التنمية العلمية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيء غير مسبوق، موضحا أن الرئيس السيسي اهتم بما يسمى الثورة العلمية، بعد دعمه المشروعات العلمية التنموية على مستوى الجامعة.

افتتاح كلية الطب البيطري والبشري

وأضاف عضو هيئة التدريس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جامعة العريش أصبحت من الجامعات التي لها مكانة علمية كبيرة بين الجامعات، بعد دعمها المباشر من القيادة السياسية، والتي قامت بفتح كليات كثيرة هامة رفعت المشقة عن الطلاب من أهالي سيناء، مثل كلية الطب البيطري والطب البشري.

تنمية في شتى المجالات بشمال سيناء

وتابع أن القيادة السياسة تولي سيناء اهتماما خاصا في شتى المجالات، والأهم من ذلك هو حالة الأمن والأمان التي يعيشها أهالي سيناء الآن، والمشروعات التنموية الأخرى، سواء في مجال البناء في رفح الجديدة وجنوب الشيخ زويد ومناطق غرب العريش ووسط سيناء، أو المشروعات الزراعية التي حولت الصحراء إلى جنة خضراء وغيرها.

تكاتف الجميع لاستكمال التنمية

بدوره قال الدكتور سليمان عياش، الأستاذ المساعد بجامعة العريش، إن الفترة القادمة تحتاج تكاتف الجميع من أجل التنمية العلمية والزراعية والبناء، مضيفا «نحن نريد سيناء منطقة حضارية، وهذا ما لمسناه في قرارات الرئيس السيسي تجاه المنطقة».

فيما قال الدكتور إبراهيم فريج، أستاذ بكلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة العريش، الآن أصبح حملة الماجيستير والدكتوراه كثيرين في سيناء، بفضل التسهيلات التي تحدث، وافتتاح معهد الخربة للدراسات العليا، وغالبية التخصصات جاءت مواكبة لعملية التنمية العلمية والزراعية التي تحدث على أرض سيناء.