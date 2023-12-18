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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس لجنة الدفاع بـ«النواب»: الشعب المصري يرد الجميل للرئيس السيسي

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:31 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
اللواء أحمد العوضي

اللواء أحمد العوضي

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشعب المصري خرج لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي أيام 10 و11 و12 ديسمبر لولاية ثالثة، لأنه الأحق والأنسب للمرحلة القادمة، وذلك لما قدمه وسيقدمه من جهود وتضيحات من أجل بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وأكد «العوضي» أن هناك العديد من المشروعات القومية المصرية في كافة المجالات تم إنجازها خلال السنوات الماضية، وأيضًا تحقيق الأمن والآمان والقضاء على الإرهاب، فمصر استعادت مكانتها إقليميًا، وعربيًا ودوليًا.

اللواء أحمد العوضي: الشعب المصري عبّر عن إرادته الوطنية

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: «الشعب المصري يرد للرئيس السيسي الجميل بأنه نزل في الانتخابات الرئاسية عشان يقول له نعم احنا معاك، أنت الأحق والأقدر لتولي المسؤولية الوطنية، الشعب المصري عبّر عن إرادته الوطنية وخرج قال للرئيس: لازم نكمل».

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