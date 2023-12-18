عماد الدين حسين: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية الأعلى في تاريخ مصر

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق، إن ما تم تحليله قبل المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات، صار حقيقة، ولم يكن هناك مفاجأة كبرى بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن البطل الحقيقي اليوم، والمفاجأة الكبرى، هي نسبة المشاركة بالانتخابات، فنسبة 66%، دخلت تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية الأعلى على الإطلاق.

سبب المشاركة بالانتخابات

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما سبب هذه المشاركة الكبرى بالانتخابات الرئاسية، مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بعد فوزه بقليل، دلالة على رفض الشعب الحرب على قطاع غزة، وشعوره بالأمان، مشيرًا إلى أن وجود المرشح حازم عمر في المرتبة الثانية، يعد مفاجأة بجانب وجود مرشح من حزب الوفد بالمرتبة الأخيرة.

وتابع: أن خلو الانتخابات من أي اعتراضات أو طعون أو عقبات بين الأحزاب المتنافسة، التي كان يتم رصدها بالماضي، يعتبر فوز للناخب المصري، الذي شارك بكثافة لمساندة مصر وشعوره القوي تجاه وطنه.