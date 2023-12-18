يوسف القعيد: نزول المصريين بانتخابات الرئاسة تفويض شعبي للرئيس السيسي

هنأ الكاتب يوسف القعيد، شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

وأكد «القعيد» خلال التغطية الخاصة التي تقدمها قناة صدى البلد، بمناسبة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، أن نتائج انتخابات الرئاسة 2024، عاملا مهما في بناء وطن جديد، واستمرار لعملية التقدم، واصفا نزول المواطنين للانتخابات الرئاسية بأنها تفويض شعبي للرئيس السيسي؛ لاستكمال ما بدأه خلال ولايتين ماضيتين.

تفويض شعبي للرئيس السيسي

وأشار الكاتب إلى أن المصريين قالوا كلمتهم ورأيهم، وهو «نعم للرئيس السيسي لبناء وطنا نباهي به العالم أجمع».

وتابع القعيد: ما نراه اليوم حدث في ثورتي 1919 وثورة 1952 ووقوف المصريين ضد الجماعة المخربة؛ مما يعتبر تفويضا لبناء دولة مدنية حديثة.

واستشهد يوسف القعيد بنسبة مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة هذا العام، والتي تخطت نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة.