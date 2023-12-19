الكشف على 1560 مريضا خلال قافلة طبية في قرية القرشية بالغربية

شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية، في إطار دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على مدار يومين، بقرية القرشية، التابعة إلى مركز السنطة بمحافظة الغربية، توقيع الكشف الطبي على 1560 مواطنا وصرف لهم الدواء بالمجان.

تطوير الريف المصري

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القافلة الطبية التي نظمتها المديرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، شهدت تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، على مدار يومين، وتوقيع الكشف على 1560 مريضاً وصرف الدواء لهم بالمجان.

تخصصات القافلة

وأشار إلى أن القافلة شهدت الكشف على المرضى في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، مسالك، تنظيم أسرة وطب أسنان) بالمجان.

تنظيم ندوات ثقافية

كما تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية والصحية للمواطنين حول التوعية وإجراءات الوقاية، وتحويل 6 حالات إلى مستشفى المنشاوي العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات، وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.