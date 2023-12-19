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«صحة القليوبية»: تكثيف القوافل في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات

كتب:

حسن صالح
03:24 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
قافلة طبية مجانية ببنها

قافلة طبية مجانية ببنها

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية اليوم جولة لتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية ميت الحوفيين التابعة لمدينة بنها، والمقامة على مدار يومين وتنتهي اليوم.

علاج وفحوصات بالمجان

وتضم القافلة كل التخصصات والعلاج والفحوصات بالمجان إلى جانب الكشف عن الأمراض المزمنة، وإعداد تقارير للعلاج علي نفقة الدولة، إضافة إلى عمل تثقيف صحي للمترددين وكلف أحد أعضاء القافلة باصطحاب سيدة مسنة لمستشفي رمد بنها لاستكمال علاجها 

تكثيف القوافل بالمناطق النائية والمحرومة

وخلال الجولة وجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مسؤول الصيدلة بضرورة المتابعة المستمرة، وتوفير أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الطوارئ، مشددا على ضرورة تكثيف القوافل بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية علي مستوي المحافظة. 

وعلي هامش الجولة، تفقد  الدكتور حموده الجزار الوحدة الصحية بميت الحوفيين، وتلاحظ أثناء المرور احتياج الوحدة لبعض الترميمات ورفع الكفاءة الخفيف، وقد كلف الدكتورة عزة صبري مدير الإدارة الصحية ببنها بمتابعة هذا الشأن والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة بدء الإجراءات في أسرع وقت.

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بقلم حسن صالح