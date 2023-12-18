«صحة القليوبية» توجه إنذارا لمدير مستشفى طوخ لسرعة تلافي بعض الملاحظات

أجرى الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، جولة مرورية في الساعات الأولي من صباح اليوم، بدأت بالمركز الطبي بقرية العمار، والذي يضم مجموعة من أقسام مستشفى طوخ المركزي لحين الانتهاء من تطويرها.

وتفقد «الجزار» قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على الانضباط الإداري بالمركز، بناءا على تعليمات الدكتور سخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان بمتابعة سير العمل داخل المنشآت الطبية

المركز الطبي في طوخ

وتوجه «الجزار» إلى المركز الطبي في مدينة طوخ، والذي يتضمن أيضا بعض خدمات مستشفي طوخ المركزي لحين الانتهاء من تطويرها، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وكذلك من تدريب العاملين بالطوارئ على إنعاش القلب الرئوي.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة قسم المعمل والأشعة، وبنك الدم، وتأكد من توافر الفصائل المختلفة، وتفقد أيضاً قسم الحضانات، وقسم الأطفال، كما تأكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي.

مستشفى حميات طوخ

ثم توجه «الجزار» إلى مستشفى حميات طوخ، وتأكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي، وتابع سير العمل داخل قسم العناية المركزة المستحدث، كما تفقد أعمال الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وخلال الجولة كلف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مدير إدارة المستشفيات بعقد اجتماع طارئ برئاسته، لمراجعة الأداء الفني والإداري بمستشفى طوخ المركزي، وما يتبعها من مراكز طبية، وكذلك مراجعة القوى البشرية لمستشفى طوخ المركزي، ومحاولة الاستفادة من بعض الفئات، وإعادة توزيعها لصالح العمل، وتكليف مدير الطوارئ بالمديرية، بإعادة النظر في تسكين الحالات بالحضانات، ووضع أولوية حسب كفاءة وجاهزية كل وحدة، وإنذار مدير مستشفي طوخ المركزي بسرعة تلافي الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور.