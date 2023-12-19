رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

توزيع الورود والهدايا على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعي

كتب:

حسن صالح
06:28 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
جولة نائب رئيس جامعة بنها

جولة نائب رئيس جامعة بنها

أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن إحدى الركائز التي تقوم عليها الإدارة العامة لرعاية الشباب هي النشاط الاجتماعي في ظل الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية بالجامعة. 

تقديم الهدايا للأطفال

جاء ذلك خلال جولته بمستشفى بنها الجامعي لزيارة وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، وحدة أمراض الدم، لتقديم الدعم المادي والمعنوي وتقديم الهدايا للأطفال خلال عملية الغسيل.

النشاط الاجتماعي للطلاب 

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن النشاط الاجتماعي للطلاب يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة والمتوازنة وفهم إثبات الذات والقدرة على تنمية المهارات وتعميق روح المشاركة والجماعة للطلاب، بالإضافة إلى العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والأيتام، في إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه الأطفال والمرضى بمستشفى بنها الجامعي. 

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن مستشفى بنها الجامعي تحظى بالدعم في إطار دورها المجتمعي لتسهيل أداء المستشفى لدورها الخدمي وتوفير خدمة صحية لائقة لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة. 

ووجه الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفى بنها الجامعي، خلال الجولة، الشكر للأطقم الطبية والتمريض ومقدمي الرعاية الصحية بالمستشفى لدورهم تجاه خدمة  المرضى.

اقرأ المزيد:

إنقاذ حياة شاب بجراحة عاجلة في بنها الجامعي.. عانى من تكيسات هوائية

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعي استعدادا للانتخابات الرئاسية

افتتاح وحدة قسطرة القلب في مستشفى بنها الجامعي

إنقاذ شاب بجراحة عاجلة لبناء القفص الصدري بمستشفى بنها الجامعي

مستشفى بنها الجامعي في مهمة إنقاذ.. جراحات نادرة وإعادة توصيل إصبع مبتور

قسم السموم بـ«بنها الجامعي» يحذر من خطورة «حبة الغلة» ويطالب بحظرها

استخراج غطاء قلم جاف من القصبة الهوائية لطفلة في مستشفى بنها الجامعي

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي

استخراج «ملقاط شعر» من قصبة هوائية لمريض بمستشفى بنها الجامعي

إجراء 6 عمليات جراحية في 10 ساعات بمستشفى بنها الجامعي
بقلم حسن صالح