توزيع الورود والهدايا على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعي

أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن إحدى الركائز التي تقوم عليها الإدارة العامة لرعاية الشباب هي النشاط الاجتماعي في ظل الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية بالجامعة.

تقديم الهدايا للأطفال

جاء ذلك خلال جولته بمستشفى بنها الجامعي لزيارة وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، وحدة أمراض الدم، لتقديم الدعم المادي والمعنوي وتقديم الهدايا للأطفال خلال عملية الغسيل.

النشاط الاجتماعي للطلاب

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن النشاط الاجتماعي للطلاب يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة والمتوازنة وفهم إثبات الذات والقدرة على تنمية المهارات وتعميق روح المشاركة والجماعة للطلاب، بالإضافة إلى العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والأيتام، في إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه الأطفال والمرضى بمستشفى بنها الجامعي.

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن مستشفى بنها الجامعي تحظى بالدعم في إطار دورها المجتمعي لتسهيل أداء المستشفى لدورها الخدمي وتوفير خدمة صحية لائقة لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.

ووجه الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفى بنها الجامعي، خلال الجولة، الشكر للأطقم الطبية والتمريض ومقدمي الرعاية الصحية بالمستشفى لدورهم تجاه خدمة المرضى.