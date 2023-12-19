«رياضة القليوبية»: متابعات مسائية مكثفة لـ33 مركز شباب

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 33 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة، حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، ومتابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لأكاديميات السباحة وترشيد الكهرباء وغلق الإضاءة الخارجية لقاعات الأفراح وللمركز، عدا أمام الكاميرات وإقامة جميع المباريات قبل المغرب، وإغلاق إضاءة الملاعب بعد المباريات في حالة عدم الاستخدام والأمن والسلامة والأنشطة والعضوية ومستحقات الوزارة والضرائب وكسب العمل، ومواعيد فتح وغلق المركز ودواعي الأمن والسلامة وطفايات الحريق والاستعداد لموسم الشتاء تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، وتم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة.

وشملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر، و4 مراكز بإدارة الخانكة، و6 مراكز بإدارة بنها، و3 مراكز بإدارة شبرا الخيمة، وقليوب 4 مراكز، و4 مراكز بإدارة طوخ، و5 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر، ومركزين بإدارة القناطر الخيرية.

التأكيد على التزام العاملين

وتهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تأتي المتابعات بناء على تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية تفتح أبوابها للجميع الفئات والأعمار.