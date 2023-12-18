انطلاق فعاليات برنامج مهارات غير الكشفيين في مراكز شباب القليوبية

نفذت الادارة العامة لتنمية النشء البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الأدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة للموهوبين والمبدعين.

فعاليات برنامج غير الكشفيين

وجرى تنفيذ فعاليات البرنامج الكشفي لغير الكشفيين تحت إشراف قائد التدريب مصطفى صبحي لـ200 طليع وطليعة، والذي يهدف إلى نشر المنهج الكشفي داخل مراكز الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة للفرق الكشفية بمركز شباب الشرقاوية بإدارة شباب شبرا الخيمة، حيث تم تدريب الطلائع على أنواع الخيام وكيفية إقامة الخيمة وأنواع النيران.

نشر المنهج الكشفى

ويهدف البرنامج إلى نشر المنهج الكشفي، وتوسيع قاعدة الممارسة للفرق الكشفية، من خلال تدريب 200 طليع وطليعة يتم تدريبهم بالتناوب في 5 مراكز شباب، هي عزيز وبدوي ببنها، وإبراهيم بك بشبرا، ومشتهر بطوخ، وحلابة بقليوب، والشرقاوية بشبرا، بإجمالي 1000 مستفيد من الطلائع خلال هذا البرنامج.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن النشاط الكشفي من الأنشطة المهمة للنشء والشباب، وله دور مهم في تأسيس الشخصية، باعتباره أحد أهم جوانب العملية التعليمية.