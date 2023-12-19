جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في القليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول الصباحية أو المسائية وفق المتاح لكل مدرسة، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات اعتبارا من 10 يناير المقبل وتستمر حتى 15 من نفس الشهر ويسبقها امتحانات المواد العملية.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم، إن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية للفترة الصباحية بمدارس التعليم العام والرياضي والرسمي للغات للفصل الدراسي الأول ينطلق في الساعة 8 صباحا كالتالي:

الأربعاء 10 يناير 2024: اللغة العربية والإملاء والخط لمدة ساعتين ونصف.

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

الخميس 11 يناير 2024: الهندسة لمدة ساعتان.

التربية الفنية لمدة ساعتان.

السبت 13 يناير 2024: اللغة الأجنبية لمدة ساعتان.

الجبر والإحصاء لمدة ساعتان.

الأحد 14 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان.

تربية رياضية نظري لطلاب مدارس التربية الرياضية لمدة ساعة.

الاثنين 15 يناير 2024: العلوم لمدة ساعتان.

التربية الدينية ساعة ونصف.

على أن يخصص 20 دقيقة من زمن الإجابة باللغة العربية للإملاء.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية (مسائي)

أضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن جدول امتحانات الفترة المسائية للفصل الدراسي الأول بنفس ترتيب مواد جدول الفترة الصباحية علي أن تبدأ الامتحانات في الساعة الواحدة ظهرا ويتم تحديد إجراء الامتحانات في الفترة الصباحية أو المسائية وفق كل مدرسة وظروفها مع إخطار الإدارة التعليمية

أشارت وكيل وزارة التعليم إلى أن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية للمواد العملية في الفصل الدراسي الأول سيبدأ في الثامنة والنصف صباحًا كما يلي:

الثلاثاء 2 يناير 2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والتربية الرياضية العملية للمدارس الرياضية، حيث سيتم تخصيص 15 دقيقة لكل طالب لأداء الامتحان.

الأربعاء 3 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى للمدارس اللغوية الخاصة والرسمية لمدة ساعتين، واللغة الأجنبية الثانية للمدارس اللغوية الخاصة والرسمية وفقًا للضوابط المحددة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس.