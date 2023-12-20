جدول امتحانات صفوف النقل بالقليوبية.. تبدأ 10 يناير 

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، والمقرر انطلاقها 10 يناير المقبل، وتستمر حتى 15 من نفس الشهر، وتعقد على فترتين صباحية ومسائية وفق ظروف كل مدرسة وإدارة تعليمية.

جدول امتحانات صفوفو النقل

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه من المقرر انطلاق امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة القليوبية الفترة الصباحية 8 صباحا والمسائية 12 ظهرا.

وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

الأربعاء 10 يناير: اللغة العربية.. ساعتان ونصف

الخميس 11 يناير 2024: العلوم.. ساعة ونصف

- مهارات مهنية ساعة ونصف

السبت 13 يناير 2024: اللغة الإنجليزية.. ساعة ونصف

- التربية الدينية.. ساعة ونصف

الأحد 14 يناير 2024: الرياضيات.. ساعة ونصف

- التكنولوجيا ساعة ونصف

الاثنين 15 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية.. ساعة ونصف

امتحانات المرحلة الابتدائية نصف العام بالقليوبية

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى إعلان جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة القليوبية بالمدارس ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم التوجيه بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب وتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات والتنسيق بين المديرية ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

وأشارت وكيل الوزارة أنه يجري حاليا امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومن المقرر أن تنتهي غدا الخميس بامتحاني الدراسات واللغة الإنجليزية بإجمالي درجات 35 لكل مادة توزع كما يلي:

5 درجات التخطيط الجيد

5 درجات جدية العمل

25 درجة المنتج النهائي