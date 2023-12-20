برلماني: مصر مقبلة على مرحلة جديدة في ممارسة الديمقراطية الحقيقية

تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية 2024، موجهًا كل التحية والتقدير إلى الشعب المصري العظيم الذى أبهر العالم كله بمشاركته الكبيرة في هذه الانتخابات.

مصر مقبلة على مرحلة جديدة

واعتبر «البدري»، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمثابة دليل قاطع على أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة في ممارسة الديمقراطية الحقيقية وفي أروع صورها، مشيدًا بالوعي السياسي الكبير لدى المصربين سواء من خلال إبهار العالم أمام لجان الاقتراع، أو من خلال اختيارهم للرئيس السيسي لقيادة مصر خلال الـ6 سنوات المقبلة.

ملحمة وطنية جديدة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين سطروا بحروف من نور ملحمة وطنية جديدة في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن، وأكدوا للعالم كله وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، معربًا عن ثقته التامة في مصر بقيادتها وجميع مؤسساتها وشعبها على مواجهة وافشال جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.