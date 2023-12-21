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جامعة الملك سلمان تشارك في المعرض المفتوح للجامعات بشرم الشيخ

كتب:

داليا منير
11:20 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان

شاركت جامعة الملك سلمان الدولية بوفد من أعضاء هيئة التدريس وفريق سفراء الجامعة، في المعرض المفتوح للجامعات المصرية والأجنبية والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ بدعوة من IGE للخدمات التعليمية.

الهدف من المشاركة بالمعرض 

وقال الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن المشاركة في المعرض تأتي بهدف التعريف بالكليات والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلبة، وأولياء الأمور، وكذلك البرامج الجديدة والمميزة المتوافقة مع معطيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومتطلبات أسواق العمل العالمية، كما تهدف المشاركة الى التعريف بنظام القبول لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة.

مميزات البرامج الدراسية بالجامعة 

وأكد أن البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة الملك سلمان الدولية تخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية ومعلوماتية وتكنولوجية متميزة تتوافق مع الجامعات الذكية الدولية، ومتوافقة مع متطلبات الجودة والاعتماد، لتحقيق الفائدة للطلبة والمجتمع.

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