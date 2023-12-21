تجار ذهب يقدمون نصائح للمواطنين.. هل الوقت الحالي الأنسب للبيع؟

مع تحركات الذهب المفاجئة والتقلبات الكبيرة في السوقين المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية، حققت أسعار الذهب مكاسب كبيرة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتسألون عن هل الوقت مناسب لبيع الذهب لتحقيق مكاسب كبيرة من بيعه؟

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب والمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد تجار الذهب، إنّه أسعار الذهب تشهد في الوقت الحالي تذبذبًا واضحًا نظرا للعديد من الأسباب، خصة أنّ سعر الأوقية عالميا في حالة تحرك دائم، وكذلك مؤشر سعر الدولار، وهو ما يؤثر على الأسعار بشكل دائم.

هذا الوقت الأفضل

وأضاف نجيب، لـ«الوطن»، أنّ من الأفضل بيع الذهب في هذا التوقيت، خصوصًا أنّ سعر الجرام عيار 21 وصل إلى 3 آلاف جنيه، وهو سعر جيد ويحقق عائدًا ومكسبًا لحائزي الذهب.

وأشار إلى أنّ الراغبين في تحقيق مكسب من السعر المرتفع يتجهون الآن للبيع؛ ولكن ليست الكمية كلها من الذهب، خصوصا أنّه مع بداية العام المقبل 2024 قد يشهد تحركا، وذلك في حالة استمرار التوترات العالمية.

توقعات استقرار أسعار الذهب عقب اجتماع المركزي

وأكد أنّ من المتوقع أن يستقر الذهب، اليوم، عقب إصدار قرارات البنك المركزي المصري، حيث من المقرر أن يناقش الاجتماع اليوم أسعار الفائدة سواء بالخفض أو التثبيت أو الرفع.

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، إن كل ارتفاع لأسعار الذهب يمثل نقطة جيدة لتحقيق المكاسب من خلال البيع لكميات من المدخرات، كما أنّ كل انخفاض هو فرصة جيدة للشراء.