حصاد إنجازات «شباب القليوبية» في مختلف المنافسات الرياضية خلال 3 أشهر

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حصاد المديرية خلال الثلاث الشهور الماضية من إنجازات رياضية في بطولات الجمهورية وبطولات عربية، بطولات البحر المتوسط، التي تأتي في إطار حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدائم ومتابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له، أنه يتم تقديم الدعم لكامل وإعداد أبطال القليوبية لمختلف البطولات الرياضية المحلية والدولية، في ضوء الحرص على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها أبطال القليوبية على مدار العام، وتحقيقا لرؤية المستدامة 2030 لوزارة الشباب والرياضة.

تنشئة الجيل الصغير رياضيا وبدنيا

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن دور مراكز الشباب يتمثل في تنشئة الجيل الصغير رياضيا وبدنيا ليصبح بطلا من أبطال مصر، وتقديم أفضل الخدمات والأنشطة له في مختلف المجالات.

أشار أن البطولات والإنجازات في حصاد المديرية، تضمنت حصول نادي شبين الرياضي على المركز الأول في الكونغ فو في البطولة الأفريقية، وحقق المركز الأول في الكاراتيه بالقليوبية، كما حقق المراكز الأولى في بطولة الكيك بوكسينج وحصولهم على 7 ميداليات ذهبية، وحقق أبطال الجمباز بمركز شباب بنها المراكز الأولى والميداليات الذهبية في أول بطولة رسمية بطولة كأس مصر بموسم 2023/2024 بصالة نادي مدينة نصر الرياضي، وحقق مركز شباب بقيرة المركز الأول في بطولة القليوبية للكاراتيه، وحقق مركز شباب المنشية الجديدة المركز الأول في التايكوندو لمرحلة الناشئين.

فيما حقق اللاعب محمود خالد أمام بطل القليوبية من فريق الكيك بوكسينج بمركز شباب قليوب مركز متقدم في بطولة العربية بالعراق، وحقق أبطال مركز شباب المنشية الجديدة المراكز الأولى في البطولات العربية لكبار الووشو كونغ فو التي أقيمت في مدينة الرباط بدولة المغرب الشقيق، وحقق اللاعب عاطف شاهين على 3 ميداليات ذهبية في 3 أساليب في بطولة العرب للكونغ فو أساليب، وحققت اللاعبة هاجر محمد السيد ثلاث ميداليات ذهبية في 3 أساليب في نفس البطولة.

بينما حصلت لوجين شوقي لاعبة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر حتى الآن، بالميدالية الفضية في منافسات 100 متر زعانف مزدوجة بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة هيراكليون اليونانية، كما شارك اللاعب محمود حسني من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية في أول بطولة دولية ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، التي أقيمت في اليونان وحصوله على المركز الخامس بفارق 8 كيلو عن جرام عن صاحب الذهبية

وتمكنت هاجر السيد من الفوز بالذهبية التصنيف المدمج من 6 - 8 في بطولة أفريقيا للتنس الطاولة البارالمبي، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر.