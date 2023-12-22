تحذير من 3 ظواهر في أول أيام الشتاء.. و7 نصائح لمرضى الحساسية

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة، بالتزامن مع موجة البرد القارص التي تضرب البلاد بالتزامن مع أول أيام الشتاء، وتتسبب في معاناة مرضى الحساسية، نتيجة التقلبات والظواهر الجويّة، وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، إلى جانب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، الذي قد يشكل خطورة على صحة الأطفال.

نصائح لمرضى الحساسية

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بضرورة ارتداء الكمامات في أثناء الخروج من المنزل؛ لتجنب الإصابة بأي مخاطر جوية.

وقدّمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على مواقع «فيس بوك» عدة نصائح، لمرضى الحساسية، في التقلبات الجوية، والتي منها:

- يجب على مرضى الحساسية عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة.

- ارتداء الكمامة في أثناء الخروج من المنزل، في وجود العاصفة الترابية، وذلك تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشُّعب الهوائية.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قِبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- يفضَّل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، تجنبًا لحدوث اختناق.

- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسِّن تدفق الدم إلى الرئتين.

- التأكد من غلق النوافذ جيدًا، لتجنب دخول الأتربة إلى الغرف.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من 3 ظواهر جوية، في أول أيام الشتاء الذي بدأ اليوم الجمعة، وسيستمر 88 يومًا و23 ساعة، مشيرة إلى أن استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد، الذي يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الشعور ببرودة الطقس.

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

أوضحت الأرصاد، في بيان، أنّ الظاهرة الجوية الأولى تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، إلى جانب تدهور الرؤية الأفقية، على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء، وأيضا شمال الصعيد على فترات متقاطعة.

توقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إمكانية سقوط الأمطار وتكون خفيفة على مناطق من أقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، أمّا عن حالة الطقس في البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الأمواج فيه من مترين إلى 3 أمتار.