جدول امتحانات الثانوية المهنية للصم وضعاف السمع.. «زخرفة وحاسبات»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات المرحلة الثانوية مهني للصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول، لأقسام الزخرفة والحاسبات الإلكترونية.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي المهني للصم وضعاف السمع لقسم الزخرفة

وجاء جدول امتحان الصف الأول الثانوي المهني للصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول كالتالي:

السبت 13 يناير: اللغة العربية ورقة أولى ومدة الامتحان ساعة ونصف، واللغة العربية ورقة ثانية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الأحد 14 يناير: الرياضيات ومدته ساعتان.

الاثنين 15 يناير: التكنولوجيا ومدتها ساعتان، وامتحان التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 يناير: العلوم ومدته ساعة ونصف، وامتحان اللغة الإنجليزية والمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة رسم فني ومدة الامتحان 4 ساعات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المهني للصم وضعاف السمع لقسم الزخرفة

كما جاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المهني للصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول قسم الزخرفة كالتالي:

السبت 13 يناير: اللغة العربية ورقة أولى ومدتها ساعة ونصف، وامتحان اللغة العربية ورقة ثانية ومدتها ساعة ونصف.

الاحد 14 يناير: مادة الرياضيات ومدته ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة ونصف.

الاثنين 15 يناير: مادة التكنولوجيا ومدتها ساعتان، وامتحان مادة العلوم ومدته ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 يناير: مادة الزخارف ومدتها ساعتان، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدتها ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة الرسم الفني ومدته 4 ساعات.

كما يتم امتحان العملي للتدريبات المهنية على 3 أيام، 5 ساعات في اليوم الواحد.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي مهني للصم وضعاف السمع لقسم الحاسبات

بينما جاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي مهني للصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لقسم الحاسبات الإلكترونية كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ورقه أولى ومدته ساعة ونصف، وامتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية ومدته ساعة ونصف.

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدته ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة ونصف.

الخميس 11 يناير: امتحان مادة الرياضيات ومدته ساعتان، وامتحان مادة معمل حاسبات ومدته ساعتان.

السبت 13 يناير: امتحان مادة العلوم ومدته ساعة ونصف، وامتحان مادة أجهزة وقياسات ومدته ساعتان ونصف.

الأحد 14 يناير: امتحان مادة الحاسبات ومدته ساعتان ونصف.

الاثنين 15 يناير: امتحان مادة هندسة كهربائية ومدته 3 ساعات.

الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الرسم الفني ومدته 4 ساعات.

ويتم عقد امتحان العملي للتدريبات المهنية للحاسبات الإلكترونية على يومين، بزمن 5 ساعات في اليوم الواحد.