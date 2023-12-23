أطباء ينقذون حياة شاب توقف قلبه في «بنها الجامعي»

قال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، إنّ فريق طوارئ قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، أجرى جراحة دقيقة لشاب أصيب بطعنة في الصدر وتوقف قلبه.

استقبال حالة توقف قلب ببنها

وأوضح الدخاخني لـ«الوطن»، أنّ الجراحة تمت صباح اليوم، إذ استقبل المستشفي الجامعي ببنها، شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب بطعنتين في الصدر من الأمام ما أدى إلى توقف قلبه وفقدانه الكثير من دمه وعلاماته الحيوية غير مستقرة، وجرى على الفور، عمل إنعاش قلبي رئوي، بواسطة فريق الطوارئ بقسم جراحة القلب والصدر، تحت إشراف الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم.

نقل المريض إلى العناية المركزة

وأضاف مدير بنها الجامعي في بيان، أنّ المريض نُقل إلى العناية المركزة بالقسم لاستكمال العلاج بعد نجاح الجراحة.

ووجّه مدير بنها الجامعي، الشكر والتقدير لفريق إجراء الجراحة، برئاسة الدكتور محمد الجزار أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر والأطباء المساعدين: «نورا سنجاب، ومحمد مجدي، وسارة نبيل ومحمد الشحات وأحمد مدحت ومحمود عيد ووفاء شاكر وهدير ياسر ودنيا سمير ومحمود جمال»، ومن طاقم التمريض «ريهام أحمد وإيمان أحمد»، وإدارة المستشفى، على توفير البنية التحتية والمؤسسية وأكياس الدم والمحاليل.