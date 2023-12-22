محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالمريوطية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر 400 مم بطريق المريوطية في تقاطعه مع شارع الشيشيني نطاق منطقة فيصل، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

سرعة الانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة المياه

ووجه اللواء أحمد راشد، المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عدم تأثر ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق التي يخدمها الخط، مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

شفط بؤر تجمعات المياه الناتجة عن الكسر

وكلف المحافظ، رئيس حي الهرم، بالدفع بالمعدات بالتعاون مع شركة المياه وشفط بؤر تجمعات المياه الناتجة عن الكسر وتمهيد الطرق لعدم إعاقة حركة سير المواطنين، مشددا على ضرورة رفع المخلفات ونواتج الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية فور الانتهاء.

كما كلف محافظ الجيزة، القيادات التنفيذية، بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح لمتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات لضمان الانتهاء منها.