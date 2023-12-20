إحالة عدد من العاملين بمراكز شباب القليوبية إلى التحقيق بسبب الغياب

كلّف الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب في نطاق إدارة شبين القناطر وطوخ.

ممارسة الأنشطة بمراكز الشباب

وتمت متابعة مراكز شباب سنهرة، ونامول، والحصافة، وكفر الدير، والمنزلية، ومشتهر، وتبين أن هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها، أما مرا كز شباب خلوة سنهرة، وعرب الغديري، فكانا مغلقين في ظل غياب بعض العاملين في أوقات العمل الرسمية.

كما تم متابعة الملعب بمركز شباب الحصافة والتأكد من استخراج إيصال رسمي لتأجير الملعب، وتم متابعة الأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة بمركز شباب الدير بنظام الاستثمار.

تستمرار المتابعات الميدانية

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار التأكد من التزام المديرية لتقديم أفضل الخدمات للمترددين على مراكز الشباب وفق سياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية تفتح أبوابها للجميع الفئات والأعمار.