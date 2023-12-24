روشتة تقوية الجهاز المناعي ضد الأمراض في الشتاء.. «احمي نفسك»

قالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إنّه على المواطنين، ضرورة تقوية الجهاز المناعي للوقاية من أمراض فصل الشتاء، لافتة الى أنّ الجهاز المناعي هو السلاح الفعال للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى تؤدي إلى أضرار بالغة على صحة الجسم.

طرق تقوية الجهاز المناعي للجسم في فصل الشتاء

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، طرق تقوية الجهاز المناعي للجسم على النحو التالي:

- تلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوى.

- تجنب التدخين لأنه يسبب ضعف الخلايا المناعية.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، خاصة الغنية بفتاميني ج وسي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحصول على وقت كافٍ من النوم والراحة.

- تجنب التوتر والقلق النفسي.

- الحفاظ على النظافة الشخصية.

- الالتزام بالعادات الصحية كغسل الأيدي وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

رسالة عاجلة للمواطنين

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة عدم الحصول على أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص، محذرة من تداول أي وصفات طبية بين المواطنين وبعضهم البعض، تجنبًا لحدوث أضرار بالغة.