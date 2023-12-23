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أستاذ أمراض صدر يحذر من الحصول على «حقن البرد»: قد تؤدي للوفاة

كتب:

مريم جاد
04:06 م | السبت 23 ديسمبر 2023
لقطة من البرنامج

لقطة من البرنامج

قال الدكتور محمود البتانوني أستاذ أمراض الصدر والحساسية، إن المرض المنتشر في فصل الشتاء حاليا مجرد نزلات برد طبيعية، مشددًا على أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيا ويحصلون على الأمصال المضادة للأنفلونزا أو فيروس كوفيد.

أضرار استخدام المضادات الحيوية بكثرة

وأضاف «البتانوني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، المذاع عبر شاشة «dmc»، أن استخدام المضادات الحيوية بصورة مستمرة تسبب ممناعة ومقاومة للفيروسات بعد فتره من الاستهلاك لذلك يفضل عدم استخدام مضادات حيوية أو أنفونزا.

الإجراءات الاحترازية

 وتابع: أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد وعدم لجوء المرضى لحقن المضادة لنزلات البرد الموجودة بالصيدليات لأنها كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

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بقلم مريم جاد