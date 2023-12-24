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أجواء كرنفالية بالمنتجعات السياحية في شرم الشيخ استعدادا للكريسماس (صور)

كتب:

داليا منير
08:57 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
إحتفالات الكريسماس بشرم الشيخ

إحتفالات الكريسماس بشرم الشيخ

انطلقت أولى فعاليات الاحتفالات بأعياد الكريسماس بميادين وشوارع ومنتجعات مدينة شرم الشيخ، منذ قليل، وسط أجواء تملؤها البهجة من السياح المشاركين في الاحتفال.

مظاهر احتفال أعياد الكريسماس بالمنتجات السياحية 

رصدت عدسة «الوطن»، احتفال السياح من جميع الجنسيات بأعياد الكريسماس داخل المنتجعات السياحية إذ قامت أغلب فنادق المدينة بالتجهيز للاحتفال واستقبال السياح لقاعات الاحتفال والتي سوف تستمر للساعات الأولى من الصباح.

مشاركة الأطفال من جميع الجنسيات للاحتفال بأعياد الكريسماس

قال سمير رشوان مدير أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ: قمنا بالتجهيز مسبقا بقاعة كبيرة للاحتفال وقمنا بدعوة كل نزلاء المنتجع لمشاركة مظاهر الاحتفال بالكريسماس كما سوف ينطلق غدا صباحا حفل ترفيهي للأطفال على شاطئ البحر يصاحبهم بابا نويل لتوزيع هدايا على الأطفال النزلاء.

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بقلم داليا منير