خبراء اقتصاديون: إقامة مراكز تجارية مصرية بأفريقيا تزيد الفرص الاستثمارية

رحَّب بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، وعبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بما طرحه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي بشأن دراسة إقامة مراكز تجارية مصرية بأفريقيا، حيث إن ذلك القرار سوف يسهم في تقوية العلاقات بين الدولة المصرية وقارة أفريقيا، وبالتالي تحدث زيادة ملحوظة في الصادرت المصرية، كما تمتلك أفريقيا أراضي زراعية يمكن للدولة المصرية الاستفادة منها.

أهمية إنشاء مراكز تجارية بأفريقيا

قال محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن المراكز التجارية تتمتع بعدة وظائف، منها القيام بدراسة حالة السوق داخل العديد من الدول، ودراسة أنماط الاستهلاك والسلع المستوردة والمحلية، كما تطلع على السلع التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي، فيما يتم دراسة اتجاهات التضخم والأسعار وتحليل السوق والقيام بعملية الترويج للمنتجات أيضاً.

وأضاف البنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تركز الفترة الحالية على إقامة مراكز تجارية في أفريقيا، ما يسهم في توطيد العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، وبالتالي سوف يتم زيادة التبادل التجاري، ما يؤدي إلى ارتفاع الصادرات المصرية.

أهمية تكتل الكوميسا

ومن جانبه، قال عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تتمتع بالشراكة مع كل الدول الأفريقية، وذلك من خلال الاتحاد الأفريقي الذي يروِّج للتبادل التجاري، كما تبحث المراكز التجارية عن الفرص الاستثمارية.

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تكتلا بين العديد من الدول يسمى الكوميسا وتُعتبر مصر من أعضائه المؤسسين، فيما يعتبر حجم الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء ومصر جيد للغاية، في ظل أن التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا يصب في مصلحة كل الدول الأعضاء أيضاً، في حين أن قارة أفريقيا تتميز بامتلاكها أراضي زراعية واسعة، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية.