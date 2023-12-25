قيادات الإسكان الجدد: الترقيات بالمدن الجديدة انتصرت للشباب

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 1142 لعام 2023 بتكليف المهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، للعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد العربي نائبا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندسة زينب نائبا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات

وأوضح المهندس أحمد مكي، أن القرار الوزاري تكليف ومسئولية وثقة من قيادات وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه سيبدأ عمله بشن حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات بمختلف أنواعها، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن جهاز مدينة الشروق بقيادة المهندس على سعد يسابق الزمن لإنهاء كافة الأعمال بالمشروعات القومية والتنموية بالمدينة، للتيسير على المواطنين.

مصلحة المواطن أولا

وقالت المهندسة زينب أحمد محمود، إن القرار يصب في مصلحة الشباب، حيث انتصر للقيادات الشابة، وعلينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وأن تقدم مصلحة المواطن أولا.

وتابع المهندس أحمد العربي، مستعدون لتقديم كافة التسهيلات اللازمة المواطنين، وسوف أبدأ عملي بنشر أرقام الخط الساخن لجهاز تنمية المدينة، لنتواصل مع المواطنين، والشركات العاملة بالمشروعات القومية والتنموية بالمدينة، للتيسير على المواطنين.