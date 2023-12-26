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ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شرم الشيخ

كتب:

داليا منير
09:45 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
حملة تموينيه بشرم الشيخ

حملة تموينيه بشرم الشيخ

أكد الدكتور إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة جنوب سيناء، شن حملات مكبرة على المحال والأسواق العامة بمدينة شرم الشيخ على مدار أيام متفرقة، ما أسفر عن تحرير 120 محضرا خلال الفترة الماضية.

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

وبحسب «الحارون»، أسفرت الحملات ضبط 100 كجم من أطباق اللحوم المفرومة والكبد والدجاج غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و1200 علبة سجائر بإجمالي 120 «قاروصة».

وأشار «الحارون» إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير بعض المحاضر المتنوعة، مثل محاضر إثبات حالة لبعض المخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للقوانين والمواصفات والقرارات التموينية، ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر لعدم حمل شهادات صحية، موضحا اتخاذ كل الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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