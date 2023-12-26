خبيرة علاج بالراحة النفسية: علينا تدريب عقولنا للتفكير في الخير لينعكس على الحياة

قالت ميريت السكري، خبيرة العلاج بالراحة النفسية، إن دراسة النفسية أثبتت أن ما نراه بداخلنا يصبح بالواقع لذلك يجب علينا أن ندرب عقلنا على التفكير بالجيد والنظرة المستقبلية بالخير خاصة بدخول العام الجديد يجب على الإنسان أن يرى أنه عام مليء بالخير والصحة والسعادة وغيرها من الأمور الجيدة.

تدريبات نفسية لتوقع الخير

وأضافت «السكري»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبد العزيز، المذاع عبر شاشة «dmc»، أنه يجب أن يقنع الإنسان بالجيد وأن يتوقع حدوثه وسيجده، مؤكدة وجود تحديات بالدنيا ويجب علينا أن نواجهها عدم التركيز عليها حتى لا تزيد بل يجب أن يتوقع الجيد ويتوقع سهولة التحديات حتى يمكن أن يمر بها.

وتابعت بأنّه يوجد تدريب يمكن أن يقوم به الإنسان يوميا حتي يتوقع الجيد ويظل دائمًا أمام اختياراته الجيدة وهو أن يقوم بكتابة 5 أشياء يحمد الله عليها يوميًا حتي يظل شاعر بالنعمة والخير بحياته وينعكس ذلك بواقعه.