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جداول امتحانات نصف العام الجديدة لجميع المراحل التعليمية في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
10:06 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
طلاب يؤدون الامتحانات - أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات - أرشيفية

أجرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعديلًا على موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، ليكون الثلاثاء 9 يناير 2024، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واستجابة لطلبات أولياء الأمور.

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد التعديل كالتالي:

المرحلة الابتدائية

- امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والرابع والخامس والسادس والسابع «صم وضعاف السمع»، تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.

- امتحانات الصف السادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والثامن «صم وضعاف السمع»، تبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

المرحلة الإعدادية

- امتحانات الصف الأول الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني»، تبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني»، تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية «العامة والمهنية والمكفوفين والصم»، تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

مرحلة التعليم الثانوي

- امتحانات الصف الأول الثانوي العام، تبدأ من الخميس 11 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- امتحانات الصف الثاني الثانوي العام، تبدأ من السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

امتحانات المستوى الرفيع

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ الامتحانات خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من يوم 2، 3، 4 يناير 2024.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.