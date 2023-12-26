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الكشف على 1434 مواطنا في قافلة طبية مجانية بكفر الحمام ببنها

كتب:

حسن صالح
10:47 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
القافلة الطبية بالقليوبية

القافلة الطبية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي كفر الحمام التابعة لبنها على مدار يومين حيث جرى الكشف خلالها علي 1434 مواطنا مجانا من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات

تأتي القوافل في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

أعمال القافلة المجانية 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة  الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان وتنظيم أسرة وجلدية ورمد إلى جانب عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان حيث جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة  مفيده رجاء منسق عام القوافل

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بقلم حسن صالح