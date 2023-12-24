«صحة القليوبية»: التوسع في العيادات التخصصية بالوحدات الصحية بطوخ

ترأس الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا تنظيمياً بحضور مديرين الإدارات الفنية بالمديرية، وفريق العمل بإدارة طوخ حيث جرى إطلاق خطة عمل بالمرور على الإدارة الصحية بطوخ بجميع منشآتها الوقائية والعلاجية، وتقديم عرض توضيحي لجميع الإدارات المعنية بالمرور، والتوسع في العيادات التخصصية بالوحدات الصحية.

كيفية التغلب على الملاحظات التي تم رصدها

ناقش الاجتماع كيفية التغلب على الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور ومحاولة إيجاد حلول فورية، كما أعطى المديرين كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة على رأس العمل لسرعة الإنجاز وتحقيق الفائدة المرجوة من المرور الميداني

زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة

وأثناء الاجتماع تم طرح عدة نقاط للنقاش منها التأكيد على زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وتحويل المنتفعات اللاتي يستخدمن وسائل قصيرة المدى إلى وسائل طويلة المدى، وزيادة استخدام اللوالب أثناء الولادات القيصرية، والتأكيد أيضا على زيادة نسبة الولادات الطبيعية مقارنة بالولادات القيصرية

كما جرى مناقشة تصليح اللأوتوكلافات وأجهزة السونار المعطلة بوحدات الإدارة وضرورة افتتاح عيادات للعلاج الطبيعي فيما لا يقل عن 50% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالإدارة وضرورة عمل دورات لتشجيع الرضاعة الطبيعية والالتزام ببرنامج الفطام طبقا للأدلة الاسترشادية المصرية بالتنسيق بين إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، وعزة أبو الفضل أستاذ طب الأطفال والرضاعة الطبيعية بطب بنها ومخاطبة الجهات المعنية لاستعجال بدء خدمة الألبان العلاجية داخل المحافظة.

كما أكد وكيل الوزارة علي ضرورة توافر crush cart، وجهاز صدمات كهربائية في جميع مراكز الغسيل الكلوي الخاصة حفاظا علي حياة المرضي والتأكيد توفير جميع الاحتياجات اللازمة لجميع معامل المستشفيات التابعة بخطة استباقية.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تشكيل فريق برئاسة مدير الإدارة الصحية بطوخ، ويضم كافة الأقسام الفنية بالإدارة للمرور على جميع المنشآت الصحية بطوخ لإصلاح كافة الملاحظات.