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وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

كتب:

أيمن حمزة
09:54 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
وزير الإسكان خلال الاجتماع

وزير الإسكان خلال الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الوحدات ومختلف الأعمال بأعلى جودة، لتسليمها لمستحقيها، في أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن، وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الوحدات وبأعلى جودة. 

 

كما شدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها، موجها بعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية.

 

 

واستعرض الوزير، الموقف التنفيذى التفصيلى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، وجار إسناد تنفيذ 130 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة بـ"الإسكان الأخضر"، بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة).

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.