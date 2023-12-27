«الإسكان»: إجراء القرعة العلنية على 505 قطع أراض في المحافظات

أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة، بإجمالي 505 قطع أراضٍ متنوعة بين إسكان أكثر تميزا ومتميز ومتوسط، ضمن برنامج «مسكن»، والتي تقدم عليها 16ألفا و513 مواطنا، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة.

«الإسكان»: إقبال كبير على حجز أراضي برنامج مسكن

وقال عباس إن الإقبال الكبير على حجز قطع الأراضي يعكس نجاح برنامج مسكن في تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص، وفق اشتراطات محددة، وثقتهم في طروحات وزارة الإسكان.

وأضاف أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://reserve.newcities.gov.eg ، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض)، وكذا القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص قطع الأراضى الأكثر تميزا، تم إجراء القرعة العلنية على 38 قطعة أرض تقدم لها 371 عميلا، قاموا بالسداد بالدولار الأمريكي وفقا لشروط الطرح بمدن (العبور- القاهرة الجديدة- المنصورة الجديدة).

فيما أكد الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع الأراضي المتميزة، تم إجراء القرعة العلنية على عدد 155 قطعة أرض تقدم لها 7643 متقدما بأعلى نسبة سداد 100%، وفقا لشروط الطرح بمدن الشروق والصالحية الجديدة والفيوم الجديدة وبرج العرب الجديدة وبني سويف الجديدة وحدائق أكتوبر.

وأشار الشوربجي إلى أنه فيما يتعلق بمحور قطع الأراضي المتوسطة، فتم إجراء القرعة العلنية على عدد 213 قطعة أرض بين 8499 متقدما بأعلى نسبة سداد 100%، وذلك بمدن «أسوان الجديدة - أخميم الجديدة - برج العرب الجديدة - طيبة الجديدة - غرب قنا الجديدة - غرب اسيوط الجديدة - السادات»، لافتا إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور «الأكثر تميزا – المتميز – المتوسط»

قرعة علنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزا – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 21 أكتوبر، بمدن «القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة بغرب أسيوط – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات»