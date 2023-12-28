إحالة مسؤولين بعيادات العبور في الدقهلية للتحقيق بسبب التغيب عن العمل

أحال الدكتور حمودة الجزار وكيل الصحة والسكان بالقليوبية، عددا من الموظفين المتغيبين ومسئول مكتب صحة الحي الترفيهي، للتحقيق العاجل خلال جولة تفقدية مفاجئة للمكتب، مؤكدا أن مكاتب الصحة «خط أحمر»، فيما أحال الطبيب الأول بالمكتب للتحقيق لسوء الإشراف والمتابعة.

مركز طبي الحي الترفيهي بالعبور

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن» أن الجولة تضمنت مركز طبي الحي الترفيهي بالعبور، وأثناء المرور تأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما تفقد سير العمل داخل العيادات المسائية والأطفال والعلاج الطبيعي والباطنة، والجلدية والطوارئ.

ولاحظ وكيل الوزارة عدم وجود مسئول مكتب الصحة، وبعض أطباء العلاج الطبيعي على رأس العمل، وتمت إحالتهم للتحقيق العاجل، محذرًا من المساس بخدمات مكتب الصحة.

يذكر أن مدينة العبور تضم 20 عيادة مسائية، في مختلف التخصصات، وبلغ عدد المترددين عليهم 1045 مريضًا خلال الشهر الماضي.