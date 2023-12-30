«زراعة جنوب سيناء»: إقامة 6 تجمعات تنموية ومزرعة للثروة السمكية خلال 2023

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن القطاع الزراعي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة خلال عام 2023، من خلال المشروعات التنموية الزراعية التي شملت الوديان الجبلية والتجمعات البدوية بمدن المحافظة، ومن أهمها إنشاء 6 تجمعات تنموية أقامتها مديرية الزراعة، وتعد من أفضل المشروعات بالمحافظة.

6 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء

وأضاف «شطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التجمعات التنموية وهي تجمعات الحمى والسحيمي والنهايات بمدينة رأس سدر وسهل القاع وإسلا وعريق في مدينة طور سيناء ووادي سعال بمدينة سانت كاترين، حيث جرى تسوية الأرض في الحمى والسحيمي ووادي سعال، وتم تسليمها للمواطنين، وذلك بمشاركة مركز بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضي وتحت إشراف مديرية الزراعة بالمحافظة.

مزرعة لإنتاج الثروة السمكية بمدينة طور سيناء

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مزرعة 30 يونيو التابعة لجهاز تعمير سيناء بمدينة الطور، وتعد مزرعة متكاملة لإنتاج الثروة السمكية، بالإضافة إلى إنتاج الخضار من الصوب والنخيل، والتي أقيمت على مساحة 160 فدانا، بجانب أهم مشروع أقيم لخدمة أهالي مدينتي طور سيناء ورأس سدر، وهي معصرة زيت الزيتون التي أنشأها جهاز تعمير سيناء بمدينة الطور بطاقة 6.2 طن في اليوم، ومعصرة زيت الزيتون التي أنشئها القطاع الخاص بطاقة 80 طنا في اليوم، تحت إشراف وزارة الزراعة.