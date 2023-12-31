أحد العاملين في محطة الدلتا الجديدة: ننشئ مدينة تحت الأرض لإمدادنا بالمياه

قال أحد العاملين في مشروع محطة الدلتا الجديدة، إن هناك تصويراً لكل اللحامات الخاصة بالمواسير في المحطة، للتأكد من عدم حدوث أي تسريب، وبعد ذلك يتم دهان المواسير، ومن ثم إجراء عملية أخرى، للحفاظ على المواسير من عدوانية التربة المتمثلة في الملوحة وخلافه.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بجولة ميدانية بمحطة الدلتا الجديدة، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء الأحد، أن هناك مدينة تقع تحت الأرض في محطة الدلتا الجديدة، وهذه المحطة حدثت بأياد مصرية، معقبًا: «كنا نعدل على خواجات المساهمين في هذه المشروع، لكن الناس مش عارفة قيمة العمالة المصرية».

وشدد على ضرورة تنبيه وتوجيه من يهاجم المشاريع القومية، لأن الطاقة السلبية قد تؤذي هذا الوطن، معقبًا: «لازم نوعي المواطنين من خلال إمدادهم بمعلومات كافية حول المشاريع، من خلال توفير المعلومات حول المشاريع القومية المختلفة».