أول أيام العام الجديد.. 4 سلع تسجل تراجعا ملحوظا في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تراجع أسعار4 سلع في الأسواق اليوم، وهي الدواجن والحديد والذهب والسبائك.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن 3 جنيهات، وذلك بالنسبة لكيلو الدجاج الأبيض، بسبب وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، وتوفير الأعلاف.

وبالنسبة للأسعار يسجل سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة 66 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها، وفقا لتصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن»

تراجع أسعار الحديد

وانخفضت أسعار الحديد 44 جنيها، إذ تشهد أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية انخفاضات مستمرة بسبب قلة القوة الشرائية من جانب المواطنين، إذ يسجل سعر طن حديد عز في مصر 39 ألفًا و897 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن حديد المصريين 42 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين بقيمة 45 جنيها، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3125 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 24 وصل الآن إلى 3571 جنيها.

أسعار سبائك الذهب

وهبطت أسعار السبائك في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية بقيمة 45 جنيها، ليبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 18 ألفا و443 جنيها، بينما وصل سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 الآن 184 ألفا و172 جنيها.