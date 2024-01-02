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فتح 11 ألف ملف عائلي ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
11:22 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
جولات وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في الوحدات الصحية

جولات وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في الوحدات الصحية

أعلن الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استكمال العمل بالمرحلة الأولي بمبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي انطلقت منذ بداية العام الماضي، وتضمنت عشر وحدات ومراكز رعاية أولية، هي المنايل بالخانكة والترفيهي بالعبور، وكفر تصفا بكفر شكر وسنديون بقليوب، وسندبيس بالقناطر الخيرية ومرصفا ببنها، ومسطرد بشبرا شرق والأحراز بشبين القناطر، وبرشوم بطوخ ومركز طبي عثمان في شبرا غرب.

العيادات المسائية في الوحدات الصحية 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم الكشف على 3109 مواطنين في العيادات المسائية بتلك الوحدات خلال المبادرة، وتنوعت بين 462 حالة أطفال، و277 حالة باطنة، و640 حالة نساء وتوليد، و745 حالة جلدية، إلى جانب 985 حالة طوارئ، والتي تعمل علي مدار 24 ساعة، كما تم ضم عيادات مسائية للأسنان مؤخراً.

خدمات عيادات طب الأسرة 

كما أعلنت الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالقليوبية، إنشاء 11364 ملفا عائليا خلال المبادرة، وتقديم خدمات عيادات طب الأسرة لـ19817 مواطنا، وإحالة 136 مواطنا، لاستكمال العلاج والفحوصات بمستشفيات المحافظة. وجاري الإعدادا لضم 30 وحدة صحية ومركزا طبيا للمرحلة الثانية في المبادرة. 

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