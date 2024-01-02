محلل سياسي فلسطيني يشرح أهمية إقامة مخيم للهلال الأحمر المصري في خان يونس

قال عبد المهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إن اسرائيل تبذل كل ما تستطيع لتحقيق أهداف رئيسية وهي استهداف البنية التحتيه لغزة ودفع الشعب الفلسطيني للهجرة خارج القطاع، لافتًا إلى أن تكليف أحد الشخصيات الأوربية لإيجاد أماكن لجوء للفلسطينين خارج قطاع غزة يدل على هدف إسرائيل في تهجير الشعب الفلسطيني.

مخيم الهلال الأحمر المصري في خان يونس

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«هذا الصباح» المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن إقامة أول مخيم للهلال الأحمر المصري في خان يونس وتوسيعه إلى مرحلتين ليتسع 3 أضعاف الحجم الموجود، يعد من أهم الخطوات لمواجهة خطر التهجير ودعم الشعب الفلسطيني، للبقاء في أرضه باعتباره واجهة أمل كبيرة وواسعة لهذا الشعب الذي يعاني معاناة نفسية وصحية، فالخطوات العملية أهم بكثير من الشعارات والبيانات، مؤكدا أن هذه خطوه مهمة لها إنعكاس إيجابي على الفلسطنينين .

وتابع: «صمود الفلسطينين وبقاءهم على الأرض هو أهم سلاح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة طردهم من أرضهم منذ عام 1948 حتي اليوم، ويوضح ذلك من استهداف المدنيين والأطفال والمعالم التعليمية والصحية، فكل ما يريده هو التخلص من الوضع الديموغرافي الفلسطيني بغزة حتى الوصول للضفة الغربية»