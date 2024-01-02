محافظ جنوب سيناء: المصريون حفظوا الجميل للرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

وصف اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الانتخابات الرئاسية بأنها عرس وفرحة للشعب المصري، وجرى تنظيمها على أعلى مستوى وتخطت نسبه الحضور بها 68%، وهي أعلى نسبة حضور لانتخابات على مستوى العالم، وهذا يدل على وعي المواطن المصري وانتماؤه ووطنيته وتلبيته لنداء الوطن في وقت الأزمات، مؤكدا أن المصريين حفظوا الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سعى لتطوير الوطن دون الالتفات لأعداء الوطن.

دور بدو جنوب سيناء والمرأة السيناوية في إنجاح الانتخابات الرئاسية

وأكد فوده أن بدو جنوب سيناء لا يمكن التشكيك في ولائهم وانتمائهم لمصر، حيث كان لهم دور كبير خلال الانتخابات الرئاسية بحرصهم على المشاركة الإيجابية والفعالة وتسجيل أعلى نسبة مشاركة، وأيضا لا ننكر دور المرأة السيناوية التي شاركت في العملية الانتخابية بقوة، كما أكد أن مدينة شرم الشيخ فازت بلقب أفضل مدن الجمهورية تنظيما للعملية الانتخابية وأعرب عن فخره بكونه محافظا لمحافظة جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء يشيد بالطفرة التنموية على أرض المحافظة

وأشار إلى الطفرة التنموية التي تمت خلال الفترة الماضية على أرض المحافظة في جميع القطاعات من الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والتوسع في إنشاء المساجد والقطاعات الخدمية والطرق بالمحافظة، وكرم المحافظ 40 شخصية من القيادات الشعبية والتنفيذية.

انعقاد مؤتمر جماهيري على أرض طور سيناء

جاء هذا اليوم أثناء المؤتمر الجماهيري التوعوي الذي أقيم على أرض استاد مدينة طور سيناء لتنمية روح الولاء والانتماء للمواطنين.

وحضر المؤتمر اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، وجيفارا الجافي، عضو مجلس الشورى، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية، وحضور جماهيري لمواطني طور سيناء.