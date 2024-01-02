محافظ جنوب سيناء يشهد الاختبارات العملية لمعدات النظافة

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفني المستمر لمعدات شركات النظافة، والحفاظ على مستوى المعيشة اللائق للعمال ومظهرهم، نظرا لكون مدينة شرم الشيخ من الوجهات السياحية المهمة على مستوى العالم.

وتفقد محافظ جنوب سيناء، أسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية، خلال جولة له في شركة زهرة جنوب سيناء لأعمال النظافة، أثناء جمع ونقل وتدوير المخلفات في بداية عمل الشركة بمدينة شرم الشيخ، وجرى تنفيذ الاختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات الجديدة.

وقال اللواء الدكتور خالد فودة، إن شركة النظافة تمثل نقلة حقيقية بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ كأحد محاور تحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ومستدامة.

بنود التعاقد مع شركات النظافة

وأكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة التزام الشركة بكافة البنود والاشتراطات الموجودة بالتعاقد، في تنظيف طرق الجمع والنقل للمخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وشوارع وشواطئ وحدائق، مع مراعاة تشغيل أهالي المحافظة ودمجهم داخل هذه المنظومة.

مقومات شركه نظافة شرم الشيخ

ومن الجدير بالذكر أن شركة زهرة جنوب سيناء، هي شركة مصرية بدوية يبلغ عدد عمالها 160 عاملا، لتغطية مدينة شرم الشيخ وعدد معدات كالتالي:

7 مكبس ماركة مرسيدس mp4

4 هوك ليفت ماركة مرسيدس mp4

2 سيارة قلاب ماركة مرسيدس سعة ٢٠م٣

2 سيارة تنك مياه ماركة مرسيدس

3 مكنسة جر سويدي المنشأ

2 مكنسة شفط إيطالي

10 سيارات جامبو ماركة شيفروليه

7 مكنسة يدوي تعمل في الممرات

1 مكنسة شفط ألماني

1 لودر كاتربيلر 966 H

2 لودر كوماتسو

ورافق المحافظ خلال جولته التفقدية، اللواء محمد شعير، واللواء رماح، واللواء محمود السولية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة ومسئولي البيئة.