محافظ جنوب سيناء يشهد عروضا وطنية لطلاب الطور ويشيد بتميزهم  

شهد اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، عروض عسكرية ووطنية وعروض للمواهب الفنية للطلاب من قصائد وطنية وشعر وكورال مدرسي لمدارس إدارة طور سيناء التعليمية، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد اليوم بالإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، والتي نظمته محافظة جنوب سيناء لتنمية روح الولاء والانتماء للمواطن السيناوي.

محافظ جنوب سيناء يشيد بالاستعراضات الوطنية للطلاب

وأشاد المحافظ بالاستعراضات الوطنية التي قام بها طلاب المدارس والتي تبين انتماءهم وحبهم لوطنهم، و«الأوطان تبنى بسواعد أبنائنا وهم جيل المستقبل ولذا يجب توعيتهم بالمشروعات التي تسهم في تنمية أوطانهم»، مشيرا إلى أن مصر قوية بجيشها وشرطتها وشعبها.

محافظ جنوب سيناء يشير بتميز أبناء المحافظة في كل المجالات

وأكد أن محافظة جنوب سيناء تزخر بطلاب موهوبين متميزين في كل المجالات ثقافيا وفنيا ورياضيا وعلميا ووجه الشكر لوكيل وزارة التعليم بالمحافظة، والقائمين على تدريب الطلاب الذين قاموا بالعروض الفنية وقام بتكريمهم بمكافأة مالية.

حضر العروض الفنية اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، وجيفارا الجافي، عضو مجلس الشورى، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.