كيفية الحصول على جواب معاقين.. إليك المستندات المطلوبة والخطوات

تولي الدولة اهتماما كبير بذوي القدرات الخاصة، ومن بين الممميزات التي تمتحها لهم الحصول على سيارة بأسعار مخفضة ومعفاة من الجمارك، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية الحصول على جواب معاقين.

الحالات التي تستحق جواب سيارة المعاقين

توجد 4 حالات من الإعاقة يستحق صاحبها الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، وهي على النحو التالي:

1- إعاقة الأطراف العلوية، مثل الذراع، وتشمل أي عمليات بتر للأطراف من الكوع وحتى نهاية الزراع، أو وجود أي حالات إعاقة أو ضمور، تؤثر على ممارسة الشخص للمهام الحياتية بشكل طبيعي.

2- إعاقة الأطراف السفلية، سواء ببتر أحد القدمين، وجود حالات مرضية مثل شلل الأطفال أو الشلل النصفي، أو مشاكل النخاع الشوكي، وغيرها.

3- الإعاقة الناتجة عن الحوادث، حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحركة الناتجة عن الحوادث مثل حالات البتر، أو حدوث مشكلات تعيق الحركة بشكل دائم، أو تركيب أطراف صناعية.

4- إعاقات آخرى، وتشمل هذه الحالة الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية وأمراض الدم، وأمراض أخرى يتم خلالها حجز موعد الكشف الطبي وعرض الحالة على الأطباء لتحديد مدى استحقاق جواب المعاقين من عدمه.

شروط الحصول على جواب المعاقين

وتنص شروط الحصول على جواب المعاقين، لاستحقاق سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك وفقا للقانون على الآتي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600 cc.

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

- يتم اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته المعاق على قيادة السيارة، ومطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات، ويمنع أي تصرف بها بأي طريقة قبل مرور5 سنوات من حصولها على إعفاء الجمارك.

- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، محددًا فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها ونسبة احتياج المعاق لسيارة، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

السن المطلوب للحصول على سيارة ذوي الهمم

ويسمح للأطفال أقل من 18 سنة من ذوي الإعاقة بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك، ولكن تحت وصاية ولي الأمر، كما يسمح بقيادة سيارة ذوي القدرات من أقربه من الدرجة الأولى.

والاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية؛ مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو توظيف سائق خاص يتم وضع اسمة بالأوراق الرسمية للسيارة «جواب بمرافق».

خطوات الحصول على سيارة ذوي الهمم

ومن بين خطوات الحصول على سيارة ذوي الهمم، هو الحصول على جواب سيارات ذوي الهمم، عن طريق إحضار المستندات الآتية:

1- الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، وذلك عن طريق حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

2- اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون سواء كانت «حركية، أو سمعية، أو بصرية، أو ذهنية، أو نفسية، أو أمراض دم، أو أمراض قلب».

3- تسجيل بيانات ولي الأمر أو الوصي على القاصر أو ذوي الإعاقة غير كامل الأهلية.

4 - اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي من أحد الأماكن التالية (الإدارة العامة للمجالس الطبية، المجلس الطبي العام بالاسكندرية، المجلس الطبي العام بسوهاج).

5- تحديد مكان الجمرك الذي يرغب المتقدم بالحصول على السيارة منه.

6- طباعة استمارة تسجيل البيانات ورفاقها مع باقي المستندات المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

يمكن للمتقدمين للحصول على سيارة ذوي القدرات الاستعلام عن نتيجة الكشف بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

- الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة من هنـــــــــــا.

- اضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- اختار نتيجة التقارير الطبية.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- انقر على زر الاستعلام، تظهر أمامك النتيجة.

عقوبة قيادة سيارة معاقين

يسمح للأقارب من الدرجة الأولى لذوي القدرات بقيادة السيارة في حالة عدم قدرة ذوي الهمم على ذلك أو قيادتها من قبل السائق المؤمن عليه، وفي حالة عدم تطابق تلك الشروط يتم سحب السيارة وحجزها، وتطبيق غرامة تحديدها عدة مؤسسات من بينها مصلحة الجمارك، والمرور، وغيرها.