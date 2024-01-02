انطلاق القوافل الدعوية والندوات الإقليمية في مساجد جنوب سيناء

صرح الشيخ يوسف السيد غيط، مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم، لـ«الوطن»، بانطلاق قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، يوم الجمعة المقبل 23 جمادى الآخرة 1445 هجريا و5 يناير 2024 في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قوافل تثقيفية بمساجد مدينة دهب

وأشار غيط إلى أن القوافل تضم علماء من الأزهر الشريف والأوقاف ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع الصحة الإنجابية بين حقوق الوالدين، وحق الطفل، وذلك بمساجد مدينة دهب على النحو التالي:

أسماء المحاضرين بالقوافل التثقيفية التابعة للأوقاف والأزهر الشريف

الشيخ يوسف السيد غيط، مدير مديرية الأوقاف بمسجد الهدى، والشيخ باسم سمير محمد الشربجي، واعظ مجمع البحوث الإسلامية بمسجد المدينة، والشيخ هاني عبدالحميد مياح، إمام وخطيب بمسجد الكوثر، والشيخ محمود إبراهيم محمود قمر، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الثقافة، والشيخ يسري جمعة متولي إمام وخطيب بمسجد الرحمن، والشيخ محمود رجب فتحي عامر، واعظ مجمع البحوث الإسلامية بمسجد الرحمة، والشيخ حسن منصور مبروك إمام وخطيب بمسجد الفنار، والشيخ حافظ أحمد محمد شاكر، واعظ مجمع البحوث الإسلامية بمسجد الفردوس، والشيخ خالد محمد سيد أحمد إمام وخطيب بمسجد الشيخ جميع، والشيخ أحمد رمزي محمود قطب واعظ مجمع البحوث الإسلامية بمسجد الصالحين.

ندوات إقليمية على مستوى المديريات خلال شهر يناير الجاري

وفي نفس السياق أشار مدير المديرية إلى انطلاق 28 ندوة إقليمية على مستوى المديريات خلال شهر يناير الجاري في إطار تفعيل وزارة الأوقاف للندوات والأنشطة التوعوية وضمن النشاط العلمي والتثقيفي ابتداء من يوم الأحد المقبل 4 يناير 2024 وحتى الأحد الموافق 31 يناير، بجميع المحافظات، وجاءت حصة محافظة جنوب سيناء بمسجد الروضة بمدينة طور سيناء يوم الأربعاء 24 يناير، وجاء عنوان الندوة «الاهتمام بالنشء صحة وسلوكا»، ويحاضر فيها الدكتور هشام عبدالسلام علي وكيل كلية العلوم الأزهرية، والشيخ إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة والشيخ صلاح الشبراوي أحمد إماما وخطيبا.