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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ جنوب سيناء يهدي عمال النظافة كراتين مواد غذائية ومساعدات مالية تحفيزية

كتب:

داليا منير
08:55 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عمال النظافة والعمالة المؤقتة «عمال السركي» بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، تقديرا لدورهم خلال فترتي الانتخابات الرئاسية والاحتفالات بالعام الجديد والكريسماس، حيث ظهرت المدينة بالشكل اللائق أم الزوار.

المحافظ يناقش مشكلات عمال النظافة

وأثنى المحافظ، بحسب بيان صحفي لمحافظة جنوب سيناء، على الدور الذي يقوم به عمال النظافة من عمل جاد، وذلك في إطار حرصه على لقاء العمال في المناسبات المختلفة على مدار العام لمكافأتهم ومناقشة مشكلاتهم وتحفيزهم على الاستمرار بالنجاح في العمل.

محافظ جنوب سيناء يشيد بدور عمال النظافة

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بدور عمال النظافة وسلم كل منهم  كراتين مواد غذائية ولحوم ومبالغ مالية كمكافأة تحفيزية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والحفاظ الدائم على المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

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بقلم داليا منير